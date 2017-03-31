В Азербайджане готовится новый закон об образовании

2017-03-31 11:44 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане началась разработка законопроекта «О профессионально-техническом образовании».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил зампред комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Б.Алиев заявил, что в связи с этим была создана рабочая группа под руководством председателя комитета Исы Хабибейли.

Депутат отметил, что в рабочую группу включены представители министерства образования и других соответствующих государственных и негосударственных структур.

Б.Алиев полагает, что законопроект в ближайшее время будет представлен на обсуждение в Милли Меджлис.

Э.А.

