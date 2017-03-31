Новруз Мамедов: «Международное сообщество и большие государства должны занять справедливую позицию»

2017-03-31 11:51 | www.apa.az | 2

«Мы не должны забывать кровавые геноциды против человечности, которые устроили армянские палачи в начале ХХ века, в 1918 году».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель главы Администрации президента Азербайджанской Республики, завотделом по внешним связям Аппарата президента Новруз Мамедов.

«К сожалению, тогда большие государства закрыли глаза на это массовое убийство, а его виновники остались безнаказанными. Пользуясь этим, армяне в конце того же века совершили Ходжалинский геноцид. Во избежание повторения подобных событий мы должны всесторонне информировать мировую общественность. Международное сообщество и большие государства должны занять справедливую позицию».