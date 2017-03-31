Международное сообщество и большие государства должны занять справедливую позицию - Новруз Мамедов

2017-03-31 11:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мы не должны забывать совершенные в начале ХХ века, в частности в 1918 году армянскими палачами против человечности, события кровавого геноцида. Об этом написал в пятницу на своей странице в соцсети Twitter заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

«К сожалению, тогда большие государства закрыли глаза на эту бойню. А совершившие эти события остались безнаказанными. Пользуясь этим, армяне в конце века совершили Ходжалинский геноцид. Для того, чтобы подобные события не повторялись, мы должны всесторонне информировать международную общественность», - пишет Новруз Мамедов.

Замглавы Администрации Президента подчеркнул, что международное сообщество и большие государства должны занять справедливую позицию.

31 марта отмечается трагическая дата в истории азербайджанского народа - День геноцида азербайджанцев.