Türkiye GSYH'si yüzde 2,9 büyüdü

2017-03-31 12:06 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

TÜİK 2016 büyüme rakamlarını açıkladı. Büyüme rakamları 2016 yılında yüzde 2.9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3.5, 2016'nın tamamında yüzde 2.9 büyüdü.

BEKLENTİLER YÜZDE 2.2 YÖNÜNDEYDİ

Yılın üçüncü çeyreğinde daralma kaydeden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) dördüncü çeyrekte iç talep ve kamu yatırımlarının etkisiyle yüzde 2.3 büyümesi beklenirken, 2016'da büyümenin yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyordu.

GSYH başta darbe girişimi ve terör olayları olmak üzere küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler ile üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 daralmıştı.

Reuters'ın 21 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre, dördüncü çeyrek beklentileri yüzde 1.5-4.1; 2016 sonu için büyüme beklentileri ise yüzde 2-2.8 aralığında yer alıyor. Revize edilmeden önce Orta Vadeli Program'da (OVP) 2016 için yüzde 4.5 büyüme öngörülmüş, revize OVP'de ise yüzde 3.2'ye indirilmişti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2016'da büyümenin yüzde 3'e yakın olacağını söylemişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 13 Mart'ta yaptığı bir açıklamada büyümede 2016 son çeyrekte yüzde 2.5, belki biraz daha üzerinde büyüme beklediklerini; 2016 genelinde ise büyümenin yüzde 2.5 civarında oluşacağını beklediklerini söylemişti.

DOLARA NASIL YANSIDI?

Dolar büyüme rakamları açıklanmadan önce 3.64 seviyesinde seyrediyordu, euro ise 3.89 seviyesindeydi. Dolar 3.64'ün altına gevşerken, euroda bir değişiklik yaşanmadı.