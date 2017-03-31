Ученые обнаружили планету «Татуин» из «Звездных войн»

2017-03-31 12:03 | www.oxu.az | 2

Ученые из чилийского университета Вальпараисо открыли новую планету в созвездии Змея, структура которой похожа на поверхность Татуина из саги «Звездные войны» Джорджа Лукаса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Rambler.news, эксперты определили, что планета находится в двойной системе SDSS 1557, в которой есть два карлика: белый и коричневый. Они скрывались под пылевым облаком, что послужило образованию скал.

Исследователи замерили расстояние до «Татуина» и выяснили, что до таинственной планеты лететь 1000 световых лет.

Н.О.