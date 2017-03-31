Утверждены новые правила по приему на должность директора

2017-03-31 12:07 | www.oxu.az | 3

Приказом министра образования Азербайджана Микаила Джаббарова утверждены новые правила по приему на должность директора в общеобразовательных учебных заведениях.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве образования, согласно правилам, конкурс по приему на должность директора в общеобразовательных учебных заведениях будет проведен в централизованном порядке в 3 этапа (прием электронного заявления, экзамен, собеседование) в апреле-августе текущего года.

Принять участие в конкурсе смогут лица с высшим образованием в сфере преподавания и управления, имеющие педагогический стаж не менее 5 лет и в настоящее время работающие педагогами в общеобразовательных учебных заведениях.

Прием электронных заявлений будет проведен 1-15 апреля 2017 года. На этой стадии кандидаты могут выбрать вакансии, размещенные учебным заведением, в которых они работают, либо 4 вакантные школы в своем районе (городе).

Пройти регистрацию можно по данному адресу: miq.edu.az/direktorlar.

Претенденты должны ответить на тестовые вопросы в сфере трудового и образовательного законодательства, управления школами, а также в электронном порядке написать эссе на предоставленную конкретную тему.

Э.А.

