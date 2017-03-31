Назначен генеральный директор Azerpoct

2017-03-31 12:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ульви Мансуров назначен генеральным директором ООО Azerpoct, сказали Trend в пятницу в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сказали в министерстве, до назначения на эту должность Мансуров занимал высокие позиции в банковской системе Азербайджана. Он был заместителем председателя правления Международного банка Азербайджана, председателем правления Texnikabank и т.д..

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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