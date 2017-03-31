Заместитель председателя правления МБА уволился

2017-03-31 12:19 | www.apa.az | 3

В руководстве ОАО «Международный банк Азербайджана» произошло кадровое изменение. Как передает АПА-Экономикс, заместитель председателя правления МБА Ульви Мансуров уволился.

В пресс-службе МБА подтвердили факт. На его место назначений пока нет.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий, У.Мансуров назначен гендиректором ООО «Азерпочт».

Отметим, что первым о назначении У.Мансурова в «Азерпочт» сообщил портал Qafqazinfo.

До У.Мансурова гендиректором «Азерпочт» был Сюбхан Кязымов.

У.Мансуров является сыном композитора Эльдара Мансурова.