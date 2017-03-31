Диана Гаджиева: На конкурсе может сработать то, что ранее считалось неформатом

2017-03-31 12:10 | www.oxu.az | 3

В этом году Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит певица Диана Гаджиева с песней «Skeletons».

Выступающая под сценическим псевдонимом DiHaj всегда выделялась среди других азербайджанских исполнителей своим необычным имиджем и музыкальными композициями. А музыкой DiHaj занимается профессионально: с детства брала уроки игры на фортепиано, позже стала участницей популярной музыкальной группы «Бери бах», а затем, проучившись в Бакинской музыкальной академии, получила образование хорного дирижёра.

Выступающая в стиле джаз и инди-поп певица с 2014 года является вокалисткой группы «DiHaj», в состав которой помимо неё входят Али Насиб (ударные) и Анар Абдуллаев (гитара). Европейские букмекеры уже делают ставки: согласно рейтингу, созданному на сайте EurovisionWorld, азербайджанская певица попала в первую десятку претендентов на победу в «Евровидении».

Как передает Oxu.Az, o своих шансах на победу DiHaj рассказала в интервью «Москва-Баку».

- В прошлом году вы уже принимали участие в «Евровидение» в качестве бэк-вокалистки представительницы Азербайджана Семры Рагимли. Думали ли вы тогда, что станете участницей следующего конкурса?

- Скорее нет, чем да. Хотела уточнить, - в прошлом году я помогала Семре в работе над постановкой композиции, но не выступала на сцене. Это была немного другая история. Теперь же я, как музыкант и певица, хочу научиться чему-то новому в процессе моей подготовки и участия в «Евровидении». Когда я получила предложение от общественного телевидения Азербайджана, мне было приятно осознавать, что страна верит в меня. Я уверена в своих силах и думаю, что достойно представлю Азербайджан на конкурсе в Киеве.

- «Ее стиль музыки отличается от того, что мы привыкли видеть от Азербайджана на «Евровидении», - так пишут о вас зарубежные критики. На самом деле, вы первая исполнительница из Азербайджана на «Евровидении», которая отличается своим собственным стилем, вас даже можно назвать эпатажной певицей. Как вы думаете, почему выбор организаторов остановился именно вас? Азербайджан хочет удивить европейскую публику?

- Мне кажется, что выбор меня, как представителя страны на конкурсе - это знак того, что наша страна меняется. Азербайджан уже показал Европе, что у нас есть божественной красоты девушки, исполняющие поп-музыку. Но ведь есть и другие музыканты, которые также могут достойно презентовать нашу культуру миру. Я думаю, что не случайно в году, в котором слоган конкурса звучит как «Celebrating diversity» на «Евровидение» поеду я. Главная моя задача - показать качественный, запоминающийся и, не побоюсь этого слова, уникальный продукт на конкурсе. Я хотела бы привлечь внимание зрителей «Евровидения», вызвать у них сильные эмоции за те три минуты, которые мне отведены.

- О чём песня «Skeletons»?

- Моя песня об уверенной в себе женщине, которая влюбилась в неподходящего парня, такого себе «bad boy». Но она настолько сильная, что может себе позволить идти на поводу у своих чувств, не боясь быть уязвимой и не сожалея о содеянном.

- Вы просматриваете клипы будущих соперников по Евровидению? Выделили уже кого-то?

- Честно признаюсь, что не отслеживаю песни других конкурсантов. Я просто делаю свою работу и максимально качественно готовлюсь к предстоящему выступлению.

- С кем поедете на конкурс? Кто вас будет поддерживать?

- Команда DiHaj будет со мною в Киеве - это гитарист и барабанщик, который, кстати, является и моим мужем. Приедет и моя творческая команда, друзья. Все, кто меня по-настоящему любят, будут там, и это крайне важно для меня.

- В интернете есть выкладка ученых по поводу того, как победить на «Евровидении». К ней, конечно, можно относиться с юмором, но некоторые моменты привлекают внимание. Так, с научной точки зрения, наибольшие шансы на победу имеют женщины-блондинки, одетые в белое и выступающие за Ирландию. Петь нужно на английском языке, также не помешает сменить ориентацию на нетрадиционную. Диана, а что вы думаете по этому поводу? Как победить в «Евровидении»? У вас есть собственная формула успеха?

- Понятно, что это все из разряда шутки. Моя формула, а точнее мой девиз по жизни - всегда оставаться верной самой себе. На счет женщины-блондинки, одетой в белое и выступающей за Ирландию - это, наверное, могло бы сработать. Но если вы посмотрите на, скажем так, развитие «жанров» в рамках «Евровидения», то поймете, что теперь на конкурсе может сработать то, что ранее считалось чем-то альтернативным или вовсе неформатом. Главное - это качественное выступление, в каком бы жанре оно не было.

A.C.

