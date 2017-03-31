В Пакистане прогремел взрыв: Есть погибшие – ОБНОВЛЕНО

2017-03-31 12:12 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, порядка 100 человек пострадали.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 40 раненных.

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Пять человек погибли, по меньшей мере 40 человек получили ранения в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

Все раненые были доставлены в госпиталь. Причина взрыва не сообщается.

Н.О.