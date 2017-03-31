Тело Ким Чен Нама доставили в КНДР

2017-03-31 12:16 | www.oxu.az | 2

Тело скончавшегося в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — в пятницу транзитом через Пекин было доставлено в КНДР, сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Тело скончавшегося в Малайзии гражданина КНДР и сопровождающие его лица сегодня транзитом через Пекин вернулись в КНДР», - сообщил на брифинге в пятницу Лу Кан.

Он также отметил, что Китай оказал необходимое гуманитарное содействие в соответствии с существующими международными принципами.

Ранее газета The Strait Times сообщила, что самолет, предположительно, с телом Ким Чен Нама в четверг вечером вылетел из аэропорта Куала-Лумпура в Пекин. Около 15.00 (11.00 по Баку) четверга автобус, предположительно, с телом Ким Чен Нама покинул госпиталь Куала-Лумпура и направился в грузовой терминал международного аэропорта столицы Малайзии.

Н.О.