Ученые создали лекарство против устойчивого туберкулеза

2017-03-31 12:20 | www.oxu.az | 3

В России создан препарат против устойчивой формы туберкулеза. Лекарство уже прошло клинические испытания и в следующем году появится в продаже.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Известия.

По информации издания, препарат разработан для больных туберкулезом, у которых наблюдается множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), когда бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами.

Препарат прошел испытание на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в клинических центрах России. Отмечается, что эффективность лечения составила 80%, также лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость.

Разработчиком препарата является российская компания Инфектекс. Уже началась его регистрация в госреестре лекарственных средств.

Н.О.