Ученые создали лекарство против устойчивого туберкулеза
2017-03-31 12:20 | www.oxu.az | 3
В России создан препарат против устойчивой формы туберкулеза. Лекарство уже прошло клинические испытания и в следующем году появится в продаже.
Как передает Oxu.Az, об этом пишет Известия.
По информации издания, препарат разработан для больных туберкулезом, у которых наблюдается множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), когда бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами.
Препарат прошел испытание на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в клинических центрах России. Отмечается, что эффективность лечения составила 80%, также лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость.
Разработчиком препарата является российская компания Инфектекс. Уже началась его регистрация в госреестре лекарственных средств.
Н.О.