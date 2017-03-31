Назначен генеральный директор Azerpoct (версия 2)

2017-03-31 12:24 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Ульви Мансуров назначен генеральным директором ООО Azerpoct, сообщили Trend в пятницу в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сказали в министерстве, до назначения на эту должность Мансуров занимал высокие позиции в банковской системе Азербайджана. Он был заместителем председателя правления Международного банка Азербайджана, председателем правления Texnikabank и т.д.

ООО Azerpoct обладает разветвленной сетью почтовой связи, в которую входят более 1,5 тысячи отделений по всей стране. Помимо традиционных видов услуг почтовой связи, предприятие также оказывает финансовые услуги населению.

Почтовый оператор приступил к оказанию финансовых услуг в 2012 году в соответствии с лицензией Центрального банка Азербайджана. Сегодня свыше 1,2 тысячи отделений почтовой связи ООО предоставлена возможность оказания всех видов банковских услуг (за исключением выдачи кредитов и привлечения депозитов) на основании лицензии Центробанка.

Число активных платежных карт, эмитированных Azerpoct, уже превысило 23 тысячи единиц. Карты Azerpoct используются для расчетов по заработной плате. Количество установленных ООО банкоматов составляет 15, а POS-терминалов - более 100.

(Автор: Гусейн Велиев)

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