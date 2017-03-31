Турецкая экономика в 2016 году выросла почти на 3%

2017-03-31 12:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Общий объем ВВП Турции в 2016 году вырос на 2,9 процента, говорится в обнародованном пятницу отчете Института статистики Турции (TUIK).

Учитывая прошлогодние события - попытку военного переворота, теракты и политические кризисы, темпы роста ВВП в стране прогнозировались на уровне 2,2 процента.

Совокупный объем ВВП Турции в 2016 году составил 2,59 триллиона турецких лир (856,791 миллиардов долларов). Для сравнения: в 2015 году ВВП составил 2,337 триллиона турецких лир (861,467 миллиарда долларов).

В 2015 году темпы роста ВВП Турции были на уровне 6,1 процента. В первом квартале 2016 года рост ВВП составил 4,5 процента, во втором - 5,3 процента, в третьем квартале объем производства добавочной стоимости снизился на 1,3 процента, а в четвертом - вновь вырос на 3,54 процента.

В Турции в 2016 году объем ВВП на душу населения составил 32 676 турецких лир или 10 807 долларов США.

Ранее вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли заявил, что рост ВВП в стране в 2016 будет на уровне порядка трех процентов, а министр развития страны Лютфи Элван ожидал, что турецкая экономика возрастет на 2,5 процента.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

@o_quluzade