Председатель ОБСЕ распространил заявление в связи с годовщиной апрельских боев

2017-03-31 12:36 | www.apa.az | 3

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сегодня поддержал призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к сторонам конфликта о принятии участия в процессе урегулирования.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ОБСЕ, он отметил, что произошедшие год назад в Нагорном Карабахе столкновения были самыми ужасными за последние два десятилетия, которые стали причиной насилия, страданий и людских потерь: «Это доказательство того, насколько война подвергает опасности мирные усилия. В настоящее время мы призываем стороны воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить режим прекращения огня. Все стороны должны выполнять свои обязательства, твердо соблюдать международные гуманитарные обязательства. Ни в коем случае нельзя оправдывать военные преступления».