В Украине подорвали автомобиль с полковником СБУ – ФОТО

2017-03-31 12:23 | www.oxu.az | 2

Сегодня утром в результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространил сайт Службы безопасности Украины.

В пресс-службе Управления полиции по Донецкой области прокомментировали происшествие:

«Сегодня в 8.35 в Центральном районе Мариуполя, на пересечении пр. Металлургов с ул. Кафайская, недалеко от кафе-бара «Максим» произошел взрыв. Предположительно, взорвался автомобиль марки Toyota Prado. По факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины (теракт). Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР».

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро», - сказал глава СБУ Василий Грицак.

Н.О.