Найденная в бассейне Амазонки лягушка умеет светиться по ночам
2017-03-31 12:28 | www.oxu.az | 3
Аргентинские исследователи нашли первую в мире светящуюся лягушку.
Исследователи наткнулись на уникальный вид лягушек. Они были найдены в бассейне реки Амазонки в Аргентине. Выяснилось, что такие лягушки могут светиться в кромешной темноте.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на rueconomics.ru.
Об этой лягушке, которая относится к виду Hypsiboas punctatus и водится в бассейне Амазонки, ученые были наслышаны и раньше, однако они и предположить не могли, что земноводное обладает такими возможностями.
Биологи отметили, что в сумерках свечение лягушки возрастает на треть, а ночью на 19%. Причиной тому стали флуоресцирующие вещества, которые содержат в себе лимфатические кожные железы лягушки.