Найденная в бассейне Амазонки лягушка умеет светиться по ночам

2017-03-31 12:28 | www.oxu.az | 3

Аргентинские исследователи нашли первую в мире светящуюся лягушку.

Исследователи наткнулись на уникальный вид лягушек. Они были найдены в бассейне реки Амазонки в Аргентине. Выяснилось, что такие лягушки могут светиться в кромешной темноте.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на rueconomics.ru.

Об этой лягушке, которая относится к виду Hypsiboas punctatus и водится в бассейне Амазонки, ученые были наслышаны и раньше, однако они и предположить не могли, что земноводное обладает такими возможностями.

Биологи отметили, что в сумерках свечение лягушки возрастает на треть, а ночью на 19%. Причиной тому стали флуоресцирующие вещества, которые содержат в себе лимфатические кожные железы лягушки.

A.C.

