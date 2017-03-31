Химическая индустрия - одна из быстроразвивающихся отраслей Туркменистана

2017-03-31 12:31 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ - Химическая индустрия Туркменистана - одна из быстроразвивающихся отраслей национальной экономики, располагающая огромным ресурсным потенциалом.



В Лебапской области - в районе Гарлык завершилось строительство крупнейшего в Центральной Азии горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений.



В стране возводятся крупные индустриальные комплексы по производству карбамида и аммиака. Кроме того, на предприятии в городе Туркменабат ранее был налажен выпуск нового вида удобрения - оксигумат, которым обрабатываются семена хлопчатника. На данном предприятии выпускается также суперфосфат аммония и мелиоранта.



Ранее сообщалось, что в Туркменистане имеются газовые месторождения, содержащие высокоструктурированный этан и в этой связи строительство газохимического комплекса в кратчайшие сроки - за пять лет позволит наладить широкое производство полиэтилена и полипропилена.



Синтез этих производств создаст условия для выпуска различных видов полимеров, используемых в качестве средств производства для сотен наименований промышленной продукции, а также для выпуска продукции, служащей сырьевой базой для резинотехнического и каучукового производства.



Вместе с тем, налаживание развитого газохимического производства является важнейшим направлением, способным заменить экспорт природного газа посредством трубопроводов.



Специалисты на данном этапе ведут разработку проекта создания в ближайшие десять лет крупных отраслей газохимии и нефтехимии. Особо значимы также разработки по утилизации попутного нефтяного газа и получению из него сжиженного природного газа, синтетических жидкостей и электроэнергии.



Отдельная тема - развитие отечественной индустрии переработки газа для производства аммиака, карбамида, технического углерода, наращивание объемов выпуска сжиженного газа, который пользуется на мировом рынке неуклонно растущим спросом.



(Автор: Гусейн Гасанов)