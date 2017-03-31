Председатель ОБСЕ призвал стороны нагорно-карабахского конфликта к субстантивным переговорам (версия 2)

2017-03-31 12:37 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц присоединился к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ к сторонам нагорно-карабахского конфликта возобновить процесс политического урегулирования, о чем говорится в их заявлении от 29 марта.

«Борьба и насилие, которые мы наблюдали год назад - самое страшное за последние два десятилетия - вызвали разрушения, страдания и людские потери. Это яркое напоминание о том, как быстро военный механизм может подорвать усилия по достижению мира", - сказал Курц, отмечается в распространенном в пятницу заявлении ОБСЕ.

"В связи с этим мы призываем все стороны воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу режим прекращения огня. Все стороны должны выполнять и строго соблюдать свои международные гуманитарные обязательства», - сказал Курц.

Напомнив о вспышке насилия в апреле 2016 года вдоль линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, он подчеркнул свою надежду на то, что будет дан новый импульс переговорам. «Настало время сосредоточиться на прагматических и практических шагах по укреплению доверия, а также возобновлении субстантивных переговоров», - подчеркнул Курц.

Он выразил сожаление в связи с человеческими жертвами в результате трагических событий в апреле 2016 года, а также свои соболезнования пострадавшим семьям.

«Как я уже неоднократно заявлял, военного решения нагорно-карабахского конфликта нет. Мы должны планировать мир сейчас и не допустить возвращения войны со всеми ее ужасными последствиями», - добавил Курц.

Он также высоко оценил работу посла Анджея Каспшика и его команды, свидетельством чему является активное содействие в проведении гуманитарной операции Международного комитета Красного Креста в феврале 2017 года для передачи останков погибших военнослужащих.

«Председательство ОБСЕ готово внести свой вклад в усилия сторон по дальнейшему продвижению и реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году», - заключил Курц.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Армении Серж Саргсян подтвердили в совместном заявлении по итогам встречи в Санкт-Петербурге достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, сообщал ранее сайт Кремля по итогам встречи президентов Азербайджана, России и Армении в Санкт-Петербурге 20 июня прошлого года.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)