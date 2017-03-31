Председатель ОБСЕ о карабахском конфликте

2017-03-31 12:40 | www.oxu.az | 3

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц сделал заявление в связи с годовщиной апрельских боев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в заявлении подчеркивается, что боевые действия в апреле 2016 года – «худшие за последние два десятилетия - стали причиной разрушения, страданий, человеческих потерь».

С. Курц призвал стороны воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу режим прекращения огня и выразил надежду на новый импульс в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта:

«Сейчас настало время, чтобы сосредоточиться на прагматических и практических шагах по укреплению доверия, а также возобновления субстантивных переговоров», - говорится в заявлении.

Действующий председатель ОБСЕ выразил сожаление в связи с жертами эскалации конфликта в апреле прошлого года и принес соболезнования семьям пострадавших.

«Председательство ОБСЕ готово содействовать усилиям сторон по дальнейшему продвижению и реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в Вене и Санкт Петербурге в 2016 году», - подытожил он.

Н.О.

