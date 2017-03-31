Ученые вырастили картошку в похожих на Марс условиях

2017-03-31 12:47 | www.oxu.az | 3

Ученые вырастили картошку в похожих как на Марсе условиях. Исследователи из Лимы смогли устроить температуру и атмосферное давление как на Красной планете.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на vistanews.ru.

Результат поразил не только жителей Земли, но и самих научных работников. Как оказалось, на Марсе можно выращивать картошку. Данный грунт был привезен из пустыни Пампас де ла Хойя.

Там обычно выпадет мало осадков, поэтому можно утверждать, что почва там абсолютно не влажная. Правда, из 65 видов картофеля выросли всего четыре. Самым стойким оказался перуанский сорт Уника.

Причиной исследования ученые назвали фильм «Марсианин». Главному персонажу удалось вырастить картофель на Красной планете.

A.C.

