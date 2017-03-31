Прогноз погоды на апрель

2017-03-31 12:53 | www.oxu.az | 2

Стал известен прогноз погоды на апрель в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в апреле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 11-13(по ночам – 5-10, в некоторые дни 12-14, днем 13-18, в некоторые дни – 24-29) градусов тепла, что близко к климатической норме.

Ожидается, что количество осадков в апреле будет близко к климатической норме (норма – 23-33 мм).

Н.О.

