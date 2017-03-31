В Азербайджане сохранится ветреная погода

2017-03-31 13:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном вечером и ночью местами на полуострове ожидается дождь, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-65 процентов.

Первого апреля умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами грозы, временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – мокрый снег и снег. Днем в большинстве районов осадки на некоторое время прекратятся. Порывистый западный ветер.

Ночью -1-6, днем - 8-13, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)