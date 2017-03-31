Год после эскалации нагорно-карабахского противостояния и выборы в Армении

2017-03-31 13:05 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Почти год спустя после эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта, имевшей место 2-го апреля 2017 года, становится все более очевидным, что режим президента Сержа Саргсяна не остановится не перед чем, чтобы удержать свои властные позиции. Ни потери солдат армянской армии, ни все более ухудшающееся финансовое положение в Армении, ни демографический кризис, ни противоречия в отношениях с диаспорой, не могут заставить бывших карабахских генералов отказаться от своих финансовых интересов. Схема нахождения у власти столь неоднозначной группы людей, предельно проста. Народ терпит их лишь потому, что главным своим политическим козырем Саргсян и его приспешники сделали карту Нагорного Карабаха и отстаивание прав якобы «угнетенных» там армян. Прикрываясь карабахским козырем, Саргсян и его союзники уже многие годы обворовывают собственный народ, внушая ему, что как только они уйдут с прикормленных мест, Карабах возвратится к своим законным хозяевам – Азербайджану. Действительно, мало какой другой президент положил бы в землю столько молодых людей за идею своей власти и удержание чужих земель под оккупацией.

Однако, по сути Саргсян борется за личную выгоду, в особенности теперь, в преддверии важнейших для президента и его приспешников выборов, которые, по сути, принципиально отличаются от всего, что было ранее, так как Ереван переходит на парламентскую модель республики. Учитывая, что все время нахождения у власти, (куда он и попал то не легитимно и на крови своих граждан), ситуация для Саргсяна ухудшается и доверие к нему падает с каждым днем, ему сегодня кране важно с новой силой начать бряцать оружием.

Кстати, Саргсян не преминул воспользоваться случаем и во время недавнего выступления в оккупированном Карабахе заявил о возможности применения против Азербайджана комплексов "Искандер", в случае необходимости.



Мы уже не раз писали о невозможности и полной нецелесообразности использования Арменией пресловутых комплексов «Искандер», однако, риторика армянского президента рассчитана на внутреннюю, а не на внешнюю аудиторию и потому, спустя год после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, Ереван, по сути, отбросил переговорный процесс дальше, чем он был в апреле 2016 года.

На фоне предвыборных угроз и демаршей Еревана, сопредседатели Минской Группы ОБСЕ пытаются вернуть переговоры на прежние позиции, которые имели место во время двух предыдущих встреч лидеров сторон конфликта в Вене и Санкт-Петербурге.

Тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Армении Серж Саргсян подтвердили в совместном заявлении по итогам встречи в Санкт-Петербурге достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса.

Однако, усилиями Сержа Саргсяна, который весь последний год был сосредоточен на подготовку к выборам и минимизации урона своему имиджу коррупционера и вора в глазах собственной общественности, все договоренности были сведены на нет. Армения не просто застопорила процесс переговоров, но более того, сделала все, чтобы он стал бессмысленным.

Именно с этим связан тот факт, что в последнее время, в призывах международных институтов и посредников к сторонам конфликта все чаще звучит слово «субстантивные», применительно к переговорам сторон. Термин «субстантивные» переговоры, относительно новое дипломатическое понятие, которое означает переговоры по существу. То есть, переговоры, где обсуждается не картина в целом, как привык Ереван, а отдельные пункты, по которым стороны конфликта, должны договариваться. Баку такой подход абсолютно устраивает. Более того, много раз глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров не просто соглашался, а настаивал на субстантивных переговорах, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки процесс нагорно-карабахского урегулирования, который из-за деструктивной политики Армении, находится в тупике.

Однако, пока Саргсян в очередной раз не закрепится на кресле руководителя Армении, как бы оно не называлось – президентское или премьерское, и пока не убедиться, что кормушка осталась у прежних хозяев, садится за стол переговоров бессмысленно. Карабахские генералы просто так с большими деньгами не расстанутся, а значит, еще долго будут прикрывать нагорно-карабахским вопросом все самые неудобные вопросы своего правления. И в этой ситуации, надеяться на переговоры по существу не приходится.

Это, судя по всему, понимают и посредники, поэтому вся их деятельность в последнее время сосредоточена на организации встречи лидеров сторон нагорно-карабахского конфликта, после выборов в Армении.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend