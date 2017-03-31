В Губе поминают жертв геноцида

2017-03-31 13:15 | www.apa.az | 2

Как сообщает северное бюро АПА, прошло шествие к Губинскому мемориальному комплексу геноцида. В шествии приняли участие граждане всех регионов страны. На мероприятии, организованном перед зданием комплекса, была предоставлена подробная информация об учиненном армянами в отношении азербайджанцев геноциде.

Отметим, Губинское захоронение жертв геноцида было обнаружено 1 апреля 2007 года при проведении земляных работ на территории. После этого сотрудниками Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана были начаты широкие исследовательские работы на месте массового захоронения. В результате исследований было установлено, что захоронение имеет отношение к геноциду, учиненному армянами в отношении местного мирного населения в 1918 году.

Губинский мемориальный комплекс геноцида был создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и 18 сентября 2013 года состоялось его открытие. В комплексе есть фотографии, на которых запечатлены виды Губы начала XX века, а также проводимые в то время работы по благоустройству. Многие из них отражают образ жизни населения того периода. На специальной карте, установленной на сенсорном мониторе, можно получить информацию на нескольких языках об актах геноцида, совершенного армянами в отношении нашего народа в разных регионах республики.