Белоруссия отрицает наличие долга за российский газ

2017-03-31 12:57 | www.oxu.az | 2

Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич заявил, что у страны нет долга за поставленный российский газ.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС.

«Что касается заявлений главы Минэнерго России Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», - сказал Сычевич.

Он также подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации.

Н.О.