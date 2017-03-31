Прогноз погоды на завтра

2017-03-31 13:00 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны дожди. Переменчивый северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-11, в Баку ночью 4-6, днем 9-11градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 апреля умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди, в горных и предгорных районах возможны снег и мокрый снег. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Н.О.

