Столтенберг озвучил повестку саммита НАТО

2017-03-31 13:06 | www.trend.az | 2

Главными вопросами саммита НАТО 25 мая станут справедливое распределение бремени между союзниками, а также "проецирование стабильности" на партнерские страны и борьба с терроризмом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Когда наши главы государств и правительств встретятся через восемь недель, их повестка будет включать два ключевых пункта. Первое — это справедливое распределение бремени, чтобы сохранять крепкими наши трансатлантические связи", — сказал Столтенберг журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов альянса.

Он отметил, что "это не только деньги, а также инвестиции в необходимые нам мощности и предоставление сил для развертывания НАТО".

"Второй основной вопрос будет касаться укрепления усилий НАТО для проецирования стабильности и борьбы с терроризмом", — заявил генсек альянса.