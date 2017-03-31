В апреле в Баку температура воздуха временами будет достигать 30 градусов тепла

2017-03-31 13:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная температура воздуха и объем осадков в апреле в Азербайджане ожидаются близкими к климатической норме. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 11-13 градусов тепла (ночью - 5-10, в отдельные дни - 12-14, днем - 13-18 градусов тепла, с повышением в отдельные дни до 24-29 градусов), что близко к климатической норме.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 23-33 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева )