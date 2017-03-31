Члены профсоюза работников МЧС посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида

2017-03-31 13:20 | www.apa.az | 2

Профсоюз работников МЧС в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев организовал посещение Губинского мемориального комплекса геноцида председателями комитетов профсоюзов, действующих в структурах и аппаратах МЧС. Губинский мемориальный комплекс геноцида был возведен в память о десятках тысяч азербайджанцев, ставших жертвами массовых убийств, которые совершили на азербайджанской земле в 1918 году вооруженные формирования большевиков и армян.



Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, работники сначала посетили кладбище, где были захоронены останки жертв массовых убийств. Останки были сброшены армянскими палачами в используемые в Губе для хранения воды колодцы в долине реки Гудиалчай для того чтобы скрыть следы геноцида.

Затем они ознакомились с экспозицией в Губинском мемориальном комплексе, состоящей из 19 секций. Она начинается с фотографий, отражающих мирную жизнь в Губе накануне событий 1918 года. Здесь представлены решение Азербайджанской Демократической Республики о создании Чрезвычайной комиссии, принятое после кровавых событий 1918 года с целью расследования преступления, документы этой комиссии, карта специального содержания, отражающая территорию Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 годах, распоряжение общенационального лидера Гейдара Алиева касательно геноцида, и другие документы.

После посещения комплекса сотрудники МЧС побывали в Центре Гейдара Алиева, Музее ковра, Историко-краеведческом музее и ряде исторических мест в Губинском районе.