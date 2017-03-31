Госкомитет: «Информация о закрытии мечети «İlahiyyat» не отражает действительности»

2017-03-31 13:28 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сообщил заведующий отделом Государственного комитета по работе с религиозными структурами Алигейдар Зульфугаров.

А.Зульфугаров напомнил, что расположенная в Ясамальском районе Баку мечеть действует с 1993 года: «Установлен юридический адрес этой мечети, построенной на территории студенческого городка Бакинского государственного университета, здание мечети передано в баланс Управления мусульман Кавказа. Для прохождения практики студентами, получающими образование в новосозданных в мечети «İlahiyyat» колледжах и других религиозных учебных заведениях, предусматривается создание «Образовательного центра» Управления мусульман Кавказа».