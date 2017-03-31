Эту серию «Ну, погоди!» вы еще не видели – ВИДЕО

2017-03-31 13:10 | www.oxu.az | 2

Советский мультфильм «Ну, погоди!» известен каждому из нас с детства. Многие уверены, что знают все серии наизусть. Но это не так.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на faktxəbər, одна из серий легендарного мультфильма практически неизвестна широкому зрителю.

Во второй половине 70-х годов специально для журнала «Фитиль» были сняты четыре серии мультфильма. Режиссером, как и прежде, стал Вячеслав Котеночкин.

В представленной нами серии критикуется продукция стеклозавода. В этой серии из уст Волка звучит перефразированная угроза: «Ну, стекольный завод, погоди!».

И.Н.

