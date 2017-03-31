В школах Чечни разрешили носить хиджаб

2017-03-31 13:22 | www.oxu.az | 1

Парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся право школ носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального законодательного органа.

«Данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся», — приводит слова спикера парламента Магомеда Даудова пресс-служба.

Н.О.