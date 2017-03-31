Binali Yıldırım: Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor

2017-03-31 13:23 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Anayasa referandumu kapsamında Kars mitinginde konuşan Başbakan Yıldırım, ''Neden Avrupa 'Hayır, Hayır, Hayır' diye kendini parçalıyor? Çünkü kıskanıyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye kendi iç işleriyle boğuşsun dursun, gücünü dermanını kaybetsin'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kars mitinginde halka seslendi.

''ERDOĞAN'I TEHDİT EDEN ÜLKELER ASLINDA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR''

Başbakan Yıldırım, ''Bu mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil Binali Yıldırım meselesi değil. Mesele memleket meselesidir, Türkiye meselesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden ülkeler aslında Türkiye'yi tehdit ediyor'' dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kars her zaman bize sahip çıktı, Türkiye'ye, devlete, bayrağa sahip çıktı. 16 Nisan'da yeni sistem için Kars'ta destan yazmaya hazır mısınız? Bu mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil Binali Yıldırım meselesi değil. Mesele memleket meselesidir, Türkiye meselesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden ülkeler aslında Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunu biliyoruz. Avrupa'nın tavırlarını görüyorsunuz FETÖ'cülerin tavırlarını görüyorsunuz. 16 Nisan'da ülkemiz için Recep Tayyip Erdoğan için var mıyız?

''ÇÜNKÜ KISKANIYORLAR''

Neden Avrupa 'Hayır, Hayır, Hayır' diye kendini parçalıyor? Çünkü kıskanıyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye kendi iç işleriyle boğuşsun dursun, gücünü dermanını kaybetsin. Onlar da Türkiye ile istedikleri gibi oynasınlar. Yağma yok. Batılılar, baktılar ki Türkiye ceplerine akan para musluklarını kesti, onlara akış durdu, para memlekette kalıyor, başladılar fitne fesat çıkarmaya, tehditlerle, darbelerle millete ayar vermeye. Türkiye buna boyun eğer mi, elbette eğmez.

''TAYYİP ERDOĞAN, ÜLKESİNİN KAYNAKLARININ HORTUMLANMASINA İZİN VERMİYOR''

Avrupa'da 'Tayyip Erdoğan diktatör' diye manşet atıyorlar, neden? Çünkü Tayyip Erdoğan ülkesinin kaynaklarının hortumlanmasına izin vermiyor. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Dünya pazarlarından ülkesine daha çok kazandırıyor. İşte bunun için 16 Nisan önemli. 16 Nisan'da 'Evet' demek, daha güçlü Türkiye'ye, daha hızlı kalkınmaya, ileri demokrasiye, teröre son vermeye, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe 'Evet' demektir.

''KARS'A, 500 YATAKLI BÖLGE HASTANESİ YAPIYORUZ''

Şimdi Kars'a 500 yataklı bölge hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kağızman Devlet Hastanesi'ne 100 yataklı bir ilave blok yaptık. Kars'ın köylerine sıcak asfalt yol yapmaya karar verdik. Bunun için 100 milyon kaynak ayırdık.''

AK Parti'nin Kars mitinginde konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Size sahip çıkanları sahipsiz bırakmıyorsunuz. Sizin için uğraşanları, bu kutlu yolda yürüyenleri güçsüz bırakmıyorsunuz. Dün olduğu gibi bu gün, yarın da sizlerle birlikte Cumhurbaşkanımızın izinde Başbakanımızın yanında olmak için meydanlardayız ve meydanlarda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Partisince Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Arslan, 16 Nisan'ın ne anlama geldiğini her zaman millete anlattıklarını söyledi.

"Başbakanımız buradayken, sizin ona olan bu sevginiz varken ve onun size olan aşkı varken söz söylemek bize düşmez." diyen Arslan, şöyle konuştu:

"Allah hepinizden razı olsun. Size sahip çıkanları sahipsiz bırakmıyorsunuz. Sizin için uğraşanları, bu kutlu yolda yürüyenleri güçsüz bırakmıyorsunuz. Dün olduğu gibi bu gün, yarın da sizlerle birlikte Cumhurbaşkanımızın izinde Başbakanımızın yanında olmak için meydanlardayız ve meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum."

AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ise Avrupalı ülkelerin son yıllarda Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirerek, "16 Nisan'da onlara Osmanlı tokadı vurmaya hazır mısınız ?" diye seslendi.

Beyribey, mitinge gelerek Cumhurbaşkanının ve Başbakanının yanında olduğunu gösteren coşkulu kalabalığa teşekkür etti.

MHP'li Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da, Kars halkının dün olduğu gibi bundan sonrada milli iradenin, devletinin, bayrağının yanında olmak için ant içtiğini belirterek, "Konu vatansa konu devletse gerisi teferruattır. Sayın Başbakanımıza söz verdim. Kars halkı 'bizi de sizi de mahcup etmeyecek' dedim." ifadesini kullandı.