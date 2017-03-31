Объявлены вакантные места при приеме на работу директоров школ

2017-03-31 13:42 | www.apa.az | 3

Стало известно число вакантных мест при участии в конкурсе по приему на работу школьных директоров.

Как сообщил АПА заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров, число вакантных мест составляет 700.

По его словам, на территории республики нет такого района, где не было бы вакансии. Э. Багиров отметил, что по завершении конкурса для приема на работу директоров школ, будет создана резервная кадровая база: «Результаты кандидатов, не прошедших конкурс, ликвидированы не будут. Это позволит им не проходить каждый раз через конкурс. Раньше было не так. Теперь же будет создана резервная кадровая база из этих кандидатов. Как только будет появляться вакансия, она будет заполняться кандидатами из этой базы».

Э.Багиров добавил, что кандидаты, которым за 65, к конкурсу допускаться не будут: «Кроме того, от кандидатов будет требоваться диплом о высшем образовании и педагогический стаж 5 лет. Не обязательно, чтобы все 5 лет кандидат работал на должности руководителя школы. Он может быть учителем, помощником учителя, заместителем директора».