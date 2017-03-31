Министерство образования обнародовало правила применения уклона на уровне среднего образования

2017-03-31 13:47 | www.apa.az | 3

Министерство образования обнародовало правила применения уклона на уровне среднего образования.

Как сообщили АПА в министерстве образования, на сегодняшний день классы с уклоном действуют в 182 школах, охватывающих 5 городов и 36 районов республики. Был подготовлен и утвержден отдельный учебный план по каждому направлению уклона. В учебных планах по направлениям уклона установлено 30 часов-уроков в неделю.

Обычные классы и классы с уклоном будут организованы во всех школах, в которых есть достаточное количество учеников. Если в какой то школе количество учеников и их выбор не позволит организовать класс с уклоном, то в этом случае, ученики, выбравшие классы с уклоном смогут продолжить получать образование в ближайших школах, в которых организованы классы с уклоном. Для учеников, не выбравших направление уклона в школах, будут организованы обычные классы.