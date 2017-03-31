Офицеры: «Если бы в апреле бои не были прекращены, армяне не смогли бы выдержать»

2017-03-31 13:54 | www.apa.az | 3

«Мы уже несколько лет ждали того, что произошло в апреле. Враг думал, что мы не справимся. В ночь с 1-го на 2-е апреля 2016 года вооруженные подразделения Армении перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты. Мы получили эту информацию и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы врага».

Как сообщает АПА, об этом заявил участник апрельских боев, полковник-лейтенант ВС Азербайджана Эльданиз Садыгов.

Подорвавшийся на мине во время боев Э.Садыгов сказал, что армяне бежали, оставив свои позиции и оружие: «Согласно имеющейся у нас информации, 15 бросивших свои позиции армянских солдат были расстреляны. Враг и сейчас живет в страхе. Во время апрельских столкновений боевой дух солдат, офицеров был очень высокий. Наши солдаты умеют воевать. Если такое еще раз повторится, враг не выдержит. Враг думал, что у наших солдат отсутствует боевой дух. Мы уничтожили живую силу, технику врага. Если бы бои не были прекращены, армяне не смогли бы выдержать. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и министр обороны Закир Гасанов контролируют ситуацию».

Еще один участник апрельских боев, полковник-лейтенант ВС Азербайджана Хагани Джафаров сказал, что в начале апреля прошлого года в направлении Агдама армяне удерживали под обстрелом мирное население: «Мы сражались на наших собственных землях. Я был ранен около села Сарыджалы Агдамского района. В то время мы занимали свои позиции на постах. В ночь с 1 на 2 апреля армяне перешли в наступление. Каждый снаряд, который попадал к армянам, вызывал панику у них. Мы сражались с врагом с помощью самого современного оружия. Однако мы не воспользовались всем вооружением, которое находилось в нашем арсенале, мы не использовали ракет дальнего радиуса действия».



Лейтенант ВС Азербайджана Сабухи Мехдизаде, который принимал участие в боях в направлении Лелетепе и был ранен снайпером в голову, сказал, что во время апрельских боев азербайджанский народ продемонстрировал единство, и это увидел весь мир: «Лелетепе является важной стратегической высотой. Благодаря контролю этой высоты Горадиз находился в руках врага. Теперь, после того, как мы освободили эту высоту, противник находится под нашими ногами. Заслуга того, что мы оправились от ран и продолжили службу, в первую очередь принадлежит нашему народу и государству. Сегодня мы продолжаем свою службу и ждем приказа Верховного главнокомандующего. Бои еще раз показали, что враг слабее нас, он трус и боится нас».