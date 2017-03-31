Заявление о нефтяниках на Каспии

2017-03-31 13:39 | www.oxu.az | 3

В связи с ветреной погодой на платформах в Каспийском море усилены меры безопасности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, из-за увеличения высоты волн движение судов в море ограничено. Нефтяников можно доставить на платформы лишь вертолетом.

В пресс-службе SOCAR сообщили, что в обычные дни на морских платформах предусмотрены полеты максимум 5 вертолетов, а на сегодня планируется 3 полета:

Два рейса будут осуществлены до, а один – после полудня для осуществления смены нефтяников. Наряду с этим на нефтяных платформах осуществляются все меры безопасности».

Отметим, что правозащитница Мирвари Гахраманлы сообщила, что нефтяников, как и обычно, вызвали в аэропорт в Забрате, и сказали ждать здесь, даже если полетов не будет.

У.А.

