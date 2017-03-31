Ученые выяснили, почему Марс мог стать непригодным для жизни

2017-03-31 13:52 | www.oxu.az | 2

Ученые из США и ОАЭ пришли к выводу, что Марс мог иметь такую же плотность атмосферы, как и планета Земля, но лишился ее из-за солнечных ветров и ультрафиолетовых лучей.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Space.com.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Science под руководством астробиолога из Университета Колорадо (США) Брюса Якоски сообщается, что около четырех миллиардов лет назад, когда жизнь на Земле только зарождалась, «красная планета» также обладала плотной атмосферой, позволявшей сохранять тепло и влажность.

Однако затем атмосфера Марса стала утончаться, так как легкие изотопы газа аргон начали покидать ее под воздействием ультрафиолетовых лучей и солнечного ветра — потока мегаионизированных частиц водородной плазмы, идущего от Солнца.

С точки зрения ученых, атмосфера Марса со временем потеряла 66 процентов объема находившегося в ней аргона. Снижение его концентрации, в свою очередь, повлияло на уменьшение в атмосфере планеты доли углекислого газа, который удерживает тепло. Это сыграло важнейшую роль в изменении климата Марса и способствовало его превращению в пустыню, непригодную для жизни, полагают ученые.

Свои выводы группа исследователей основывает на анализе данных миссии НАСА MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) по изучению атмосферы Марса с помощью спутника.

Результаты исследования проливают свет на вопрос пригодности для жизни не только Марса, но и других далеких планет, отметили ученые.

Н.О.