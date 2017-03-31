Азербайджанский Parabank получил лицензию НБКО (версия 2)

2017-03-31 13:56 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Parabank получил лицензию на деятельность в качестве небанковской кредитной организации (НБКО Para).

Об этом говорится в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечено, что лицензия Parabank на банковскую деятельность была отозвана 21 июля 2016 года. В банк был назначен ликвидатор, в лице Азербайджанского фонда страхования вкладов. За прошедшее время Фонд выплатил застрахованным вкладчикам компенсации в размере 43 миллионов манатов.

Разрешение на трансформацию Parabank в НБКО регулятор предоставил в октябре прошлого года. Девятого февраля 2017 года была приостановлена принудительная ликвидация банка, и в течение оставшегося периода акционеры банка проходили необходимые юридические процедуры и выплачивали компенсации клиентам. В результате банк закрыл свои обязательства перед юридическими и физическими лицами в размере 39 миллионов манатов, а оставшиеся обязательства были урегулированы.

Таким образом, в Азербайджане произошла первая трансформация банка в НБКО

Лицензия банка была отозвана в связи с тем, что его активы не классифицированы в соответствии с законодательством, банк не создал адекватных резервов и его совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям [50 миллионов манатов].

Parabank действовал в Азербайджане с 1991 года.

Официальный курс на 31 марта составляет 1,7244 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)