Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер, посвященный творчеству Рамиза Миришли (ВИДЕО)

2017-03-31

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева 5 апреля пройдет вечер, посвященный творчеству видного композитора, педагога, кавалера орденов «Слава» и «Честь», народного артиста Азербайджана, профессора Рамиза Миришли, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В концертной программе примут участие народные артисты Самир Джафаров, Назпери Досталиева, Билал Алиев, Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, Назакет Теймурова, заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Зохра Абдуллаева, Мятанет Искендерли, Джаваншир Мамедов, Фируза Ибадова, Гюлюстан Алиева, Бейимханым Велиева, Лала Мамедова, Кенуль Керимова, Манана Джапаридзе, исполнители Сабина Арабли, Надир Гафарзаде, Кямиля Набиева, Эльтон Гусейналиев, Севда Яхъяева, Забита Алиева и группа "Севиль". На вечере прозвучат произведения Рамиза Миришли “Bir könül sındırmışam”, “Dalğalar”, “Sənsən”, “Səni tapdı”, “Oxu bülbül”, “Səadət”, “Əlvida”, “Qızıl gülüm”, “Bir xumar baxışla”, “Yandım elə yandım”, “Gülandam” и другие композиции.

Цена билетов от 20 до 80 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Телефон для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Рамиз Агиль оглы Миришли родился 16 апреля 1934 года в Нахчыване. Приехав в Баку поступил в Музыкальный техникум имени А. Зейналлы на класс кяманчи. После окончания техникума вернулся на некоторое время в Нахчыван, где преподавал. Затем продолжил музыкальное образование и в 1962 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (класс Джовдета Гаджиева).

В 1962 -1971 годах руководил музыкальной редакцией на государственном телевидении. В 1989 - 1995 годах был художественным руководителем Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца. Более 20 лет преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

Ещё в студенческие годы им были созданы трио для фортепиано, квартет, романсы и симфоническая поэма. Написал оперетты «Украденная девушка» (1982) и «Давай станем родственниками» (1983), две симфонии (1972, 1980), «Симфония» для камерного оркестра (1974), концертное произведение для тара и симфонического оркестра, сюиты и увертюры для народно-инструментального оркестра, сюиты для ансамбля песни и танца, хореографические зарисовки для школьников и музыкальные отрывки для драматических пьес «Весна», «Совесть», «Проблеск в горах». Был автором музыки к драматическим спектаклям и фильмам "Яблоко как яблоко", "Мужчина в доме", "Старый причал", "Газельхан" и "Приглашение", многочисленных песен. Наиболее известны его песни «Гюльсара» (слова М. Алиева), «Гызгайыт» (слова Р. Зяки), «Здравствуй река Кура» (слова Д. Мамедова), «Нахчыванская песня» (слова И. Сафарли), «Волны», «Приди, моя жизнь», «Приди к роднику», «Я нашел тебя», «Праздничные вечера».

Скончался 17 апреля 2015 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)