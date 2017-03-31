Президент Азербайджана: «Апрельские бои должны быть внесены в военные учебники»

2017-03-31 14:04 | www.apa.az | 3

«Апрельские бои знаменуют собой нашу доблестную военную победу, которая показала силу нашего государства, народа, армии. На освобожденных в результате апрельских боев территориях Физулинского, Джабраилского и Агдеринского районов сегодня развевается азербайджанский флаг. Эти бои демонстрируют, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией, восстановят свою территориальную целостность не смотря ни на что».

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что апрельские бои также продемонстрировали профессионализм нашей армии: «Наша армия, начав контратаку с невыгодных позиций, захватила стратегические. Сегодня эти стратегические высоты, позиции, освобожденные от оккупации территории дают возможность полностью контролировать ситуацию на линии соприкосновения войск и принимать желаемые меры».

Президент подчеркнул, что апрельские бои должны быть внесены в военные учебники: «С точки зрения профессионализма и духа патриотизма апрельские бои еще раз показали, что азербайджанский народ – героический народ. Еще раз продемонстрировали, что мы не смиримся с этой ситуацией. Показали, что единство народ-власть в Азербайджане обеспечивается на высоком уровне, укрепляется».