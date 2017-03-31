Parabank получил лицензию НБКО

2017-03-31 14:09 | www.apa.az | 3

Parabank получил лицензию на деятельность в качестве небанковской кредитной организации (НБКО).

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, лицензия Parabank на банковскую деятельность была отозвана 21 июля 2016 года. В банк был назначен ликвидатор, в лице Азербайджанского фонда страхования вкладов. За прошедшее время фонд выплатил застрахованным вкладчикам компенсации в размере 43 миллионов манатов.

Разрешение на трансформацию Parabank в НБКО регулятор предоставил в августе прошлого года. 9 февраля 2017 года была приостановлена принудительная ликвидация банка. Банк закрыл свои обязательства перед юридическими и физическими лицами в размере 39 миллионов манатов, а оставшиеся обязательства были урегулированы.

Таким образом, в Азербайджане произошла первая трансформация банка в НБКО.