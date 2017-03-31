Бывший вице-спикер парламента Грузии осуждена за мошенничество

2017-03-31 14:00 | www.oxu.az | 3

Тбилисский городской суд признал владельцев строительной компании "Центр поинт групп" — бывшего вице-спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестру Майю Рчеулишвили, виновными в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Их адвокат адвокат Мариам Цуцкиридзе отметила, что обжалует решение суда первой инстанции, который приговорил Рчеулишвили и Кервалишвили к 4 годам тюрьмы.

Обвинения Рчеулишвили и Кервалишвили предъявили в 2013 году. Сестер уличили в присвоении путем мошенничества в 2004-2009 годы более 11 миллионов лари (более 4,5 миллиона долларов) из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящих жилой комплекс на площади Саакашвили.

Э.А.

