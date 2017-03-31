Президент Ильхам Алиев: Освобожденные во время апрельских боев территории дают нам возможность предпринимать желаемые меры

2017-03-31 14:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои - наша славная военная победа, победа, показавшая силу нашего государства, нашего народа и нашей армии, сказал, в частности Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии.

«В Физулинском, Джабраильском и Агдеринском районах, освобожденных от оккупации в результате апрельских боев, сегодня развевается азербайджанский флаг. Эти бои показывают, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией, и любой ценой восстановят территориальную целостность страны», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что апрельские бои также продемонстрировали профессионализм азербайджанской армии.

«Наша армия, проведя с неблагоприятных позиций контрнаступательную операцию, овладела стратегическими позициями. Сегодня эти стратегические высоты, позиции, территории, освобожденные от оккупации, позволяют нам полностью контролировать ситуацию, существующую на линии соприкосновения, и предпринимать желаемые меры», - сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что апрельские бои должны быть включены в военные учебники. « Как с точки зрения профессионализма, так и с точки зрения патриотизма апрельские бои еще раз показали, что азербайджанский народ – героический народ. Они еще раз показали, что мы не смиримся с этой ситуацией, показали то, что единство власти и народа сегодня в Азербайджане на высоком уровне обеспечивается, укрепляется», - сказал Президент Ильхам Алиев.