Грузия и Украины подписали договор об углублении сотрудничества в обороне

2017-03-31 14:06 | www.trend.az | 3

Грузинский министр обороны Леван Изория и его украинский коллега Степан Полторак подписали в Киеве документ о сотрудничестве и углублении отношений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу грузинского оборонного ведомства.

"Перед проведением брифинга для местных СМИ Леван Изория и генерал армии Степан Полторак подписали документ о двустороннем сотрудничестве и углублении отношений", — сказано в заявлении.

По данным ведомства, во время встречи министров один на один разговор коснулся вопроса участия Грузии и Украины в запланированных на 2017 год совместных учениях. Министры отметили важность усиления военно-политического сотрудничества.

Грузинский министр выразил надежду, что на Украине вновь будет установлен мир и порядок, выразил от лица Грузии поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В рамках встречи Изория рассказал коллеге о проходящих в Минобороны Грузии реформах.

"Леван Изория также пригласил украинского коллегу в Грузию на запланированную ежегодную "Конференцию обороны и безопасности Грузии",- сообщает минобороны.