Ильхам Алиев: «Армяне во время апрельских боев обращались в международные организации и к различным странам, чтобы бои были остановлены как можно быстрее»

2017-03-31 14:13 | www.apa.az | 3

«Армяне во время апрельских боев обращались в международные организации и к различным странам, чтобы бои были остановлены как можно быстрее. Затем они начали обвинять некоторые страны в том, что они не пришли им на помощь. В то время как вопрос Нагорного Карабаха это наша внутренняя проблема. Нагорный Карабах признается всем миром, сопредседателями Минской группы ОБСЕ неотъемлемой составной частью Азербайджана. Все что произошло и может произойти в Нагорном Карабахе и на оккупированных территориях является нашим внутренним делом».



Как сообщает АПА, об этом во время встречи с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Верховный главнокомандующий сказал, что руководство Армении во время апрельских боев полностью разоблачило себя: «Они потерпели горькое поражение на поле боя, а также не получили никакой поддержки на политической арене. Хотя они очень надеялись и полагались на эту поддержку. Не получив этой поддержки, как и всегда, они начали обвинять разные государства. В итоге им пришлось признать поражение в апрельских боях. То они утверждали, что не потеряли земли, то говорили, что эти земли не представляют большого значения. Затем начали утверждать, что вернут эти территории. Все это вранье. Армянское руководство настолько осрамило себя, что Армения и сегодня ощущает горькие результаты этого».