Ильхам Алиев: Апрельская победа показала силу нашей армии

2017-03-31 14:10 | www.oxu.az | 3

Апрельские бои – наша славная военная победа, показавшая силу нашего государства, народа и армии. В освобожденных от оккупации в результате апрельских боев Физулинском, Джебраильском и Агдеринского районах сегодня развевается азербайджанский флаг. Эти бои показывают, что азербайджанский народ и государство никогда ни смирятся с оккупацией, во что бы то ни стало восстановят свою территориальную целостность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев заявил на встрече с военнослужащими по случаю годовщины апрельских боев.

Глава государства отметил, что наряду с этим апрельские бои показали силу нашей армии:

«Наша армия провела контратаку с невыгодных позиций и захватила стратегические позиции врага. На сегодняшний день эти стратегические высоты, позиции, освобожденные от оккупации территории позволяют нам полностью контролировать ситуацию на линии фронта и проводить любые мероприятия».

По мнению президента, апрельские бои должны быть включены в учебники. Как с точки зрения профессионализма, так и патриотизма, апрельские бои еще раз показали, что азербайджанцы – героический народ:

«Это еще раз показало, что мы не смиримся с этой ситуацией, что единство народа и власти сегодня обеспечивается на высоком уровне, укрепляется».

Э.А.

