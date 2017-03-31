Анджелина Джоли хочет купить дом за 25 миллионов долларов – ФОТО

2017-03-31 14:20 | www.oxu.az | 4

После расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли строит новые планы, в которые входит покупка дома. Для себя и шестерых детей она присмотрела, по словам инсайдеров, особняк в районе Лос-Фелис округа Лос-Анджелес. Сейчас этот дом выставлен на продажу за 25 миллионов долларов.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

На участке площадью около гектара расположено основное строение, а также два домика для гостей. На прилегающей территории имеется бассейн с фонтаном и большой сад, а в апартаментах – шесть спален и десять ванных комнат.

Долгое время, более 40 лет, здесь жил американский кинорежиссер Сесил Б. ДеМилль, который был одним из основателей Академии кинематографических искусств и наук, а в 1952 году стал лауреатом «Оскара» за фильм «Величайшее шоу мира» (The Greatest Show on Earth).

Напомним, после обращения в суд с заявлением о разводе Джоли переехала с детьми – Мэддоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен – в съемный особняк в Малибу, а через некоторое время арендовала дом в Хидден-Хилс.

A.C.

