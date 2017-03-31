Рейтинги АО «Грузинская нефтегазовая корпорация» подтверждены на уровне «В+/В» - S&P

2017-03-31 14:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Служба кредитных рейтингов S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Грузинская нефтегазовая корпорация» (GOGC) на уровне «В+/В».

Прогноз по рейтингам — «Стабильный», говорится в сообщении службы.

Согласно данным S&P, подтверждение рейтингов GOGC отражает продолжающееся улучшение показателей группы и обусловленное им сокращение долговой нагрузки, а также более умеренную прогнозируемую величину капитальных расходов, принимая во внимание тот факт, что расходы на строительство подземного газохранилища отложены.

«Как следствие, мы повысили нашу оценку характеристик собственной кредитоспособности компании (SACP) — до «b+». Вместе с тем новая оценка SACP не имеет рейтинговых надбавок (по отношению к уровню суверенного рейтинга), как это было ранее, поэтому финальный рейтинг компании остается без изменений — на одну ступень ниже суверенного кредитного рейтинга», - говорится в сообщении.

По оценкам S&P, выручка GOGC увеличилась примерно на 27-29 процентов — до 629-638 миллионов лари (266-270 миллионов долларов соответственно), а показатель EBITDA [прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации] повысился примерно на 61-63 процентов — до 199-202 миллионов лари в 2016 с учетом показателей Гардабанской ТЭС по итогам первого полного года эксплуатации.

«Компания подвергнется значительному риску, если существующая связь между внутренними ценами на газ и электроэнергию в долларах США станет неустойчивой, например, в случае значительных будущих колебаний валютного курса, или возникновения проблем с платежами у основных клиентов GOGC», - говорится в сообщении.

В качестве негативных факторов S&P также рассматривает недостаток долгосрочного стратегического планирования и отмечавшуюся ранее непредсказуемость стратегических решений правительства в отношении GOGC.

«Например, компания отказалась от планов строительства ГЭС в Намахвани, решив вопрос в пользу Гардабанской ТЭС в 2013. Кроме того, 12 июня 2015 года компания объявила о возможной передаче Гардабанской ТЭС правительству Грузии. Однако, насколько мы понимаем, эта сделка не состоится», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)